Замена маслосъемных колпачков лады приора 8 и 16 клапанов: пошаговая инструкция

Что делать, когда необходимо заменить маслосъёмные колпачки на 16-клапанной ГБЦ, но при этом на автосервисе требуют много денег? Выход есть – сделать все своими руками. Конечно, для проведения операции потребуются некоторые знания в строении двигателя, а также его конструкции. Но, совершить данную операцию реально своими силами, при этом потратив копейки на покупку самых колпачков.

Видео по замене маслосъёмных колпачков на 16-клапанной ГБЦ без снятия головки:

Видео материал расскажет, как заменить маслосъемные колпачки без снятия и полной разборки ГБЦ, даст некоторые рекомендации и советы по процессу.

Меняем маслосъемные колпачки своими руками

Маслосъемные колпачки АвтоВАЗ

Прежде чем приступить непосредственно к процессу, стоит отметить, что есть некоторые факторы, которые указывают на то, что эти детали износились и их необходимо заменить. Также, для замены стоит приготовить соответствующий инструмент. Если автомобилист не уверен в своих силах или не знает конструкции двигателя, то преступать к работе не рекомендуется. Лучше всего обратиться в автосервис.

Признаки замены

Виден сизый дым? Готовься чинить МОТОР

Существуют факторы, которые прямо или косвенно указывают на то, что маслосъемные колпачки на ВАЗ-2112 необходимо заменить. Рассмотрим, все варианты:

Любой автомобилист, у себя или у другого коллеги, наблюдал такое понятие как сизый дым. Именно он сигнализирует о том, что пришло время сменить эту деталь. Торможение двигателя происходит достаточно долго, даже в некоторых случаях рывками. Масляное загрязнение свечей, также может сигнализировать о том, что колпачки подлежат замене. У ВАЗ-2112 есть свойство, при изношенных маслосъемных колпачках потреблять большое количество масла.

Рассмотрев все признаки можно перейти непосредственно к процессу подготовки и замены детали.

Инструментарий

Для замены маслосъёмных колпачков понадобится следующий инструментарий:

Ключ на 12. Магнитный пинцет или отвертку. Специальный инструмент для сжатия клапанных пружин. Инерционный съемник. Ветошь.

Когда весь инструментарий, подготовленный можно перейти непосредственно к процессу замены.

Инструменты необходимые для замены маслосъемных колпачков

Процесс замены на 16-ти клапанном двигателе ВАЗ-2112

Конечно, лучше всего менять маслосъемные колпачки при снятой головке блоке цилиндров, но не каждому автовладельцу это под силу. Поэтому, рассмотрим поэтапные процесс замены без демонтажа ГБЦ. Стоит предупредить, что эта процедура не быстрая и может занять достаточно много времени, поэтому стоит планировать время заранее.

Еще одним важным нюансом является то, что потребуется установить новую прокладку клапанной крышки, об этой детали стоит побеспокоиться сразу, чтобы не бегать потом и не искать, где купить.

Итак, переходим непосредственно к самому процессу:

Демонтируем «клемму-минус» с АКБ.

Демонтируем «минус-клемму» Снимаем высоковольтные провода и выкручиваем свечи. Вынимаем высоковольтные провода При помощи головки или свечного ключа выкручиваем свечи зажигания При помощи специнструмента необходимо зажать 1-й поршень, чтобы не сбились фазы газораспределения. Одним словом, выполняем процедуру, которая связана с заменой ремня – выставляем ВТМ.

Выставляем I поршень в ВТМ Теперь необходимо демонтировать клапанную крышку, для этого выполним ряд операций написанных ниже. При обратной сборке помните, что крышку необходимо затягивать с определённым моментом и порядком болтов. Отключаем все провода, которые идут к колодкам.

Отключаем провода с катушек зажигания Выкрутив винты крепления, демонтируем катушку зажигания. О проверке работы катушки зажигания здесь. Демонтируем катушки зажигания Теперь, необходимо снять дроссель. Конечно, можно упростить процедуру и демонтировать только приводной трос. Если будете снимать дроссельный узел, то обратите внимание на его состояние, скорее всего, потребуется его чистка. Проводим демонтаж дросселя или приводного троса Откручиваем винты, и отводим в сторону фиксирующий шланг гидроусилителя. Откручиваем и отводим в сторону трубку ГУР Теперь, откручиваем винты крепления и демонтируем крышку клапанов. Выкрутив винты крепления снимаем клапанную крышку Откручиваем винты крепления коромысел и демонтируем их. Откручиваем 13 винтов крепления коромысел и демонтируем их, затем проводим демонтаж распределительных валов Далее, необходимо при помощи специального инструмента сжать пружины, что позволит достать сухари. При помощи специального съемника сжимаем пружины и снимаем сухари Последним этапом становится перепрессовка маслосъемных колпачков. Проводим перепрессовку сальников клапанов Когда операция выполнена, необходимо провести сборку в обратном порядке. Проводим сборку

Теперь новые колпачки установлены, и признаки неисправности должны пропасть. Стоит отметить, что опытные автослесари проводят замену, в среднем, за 8-12 часов, в зависимости от состояния двигателя автомобиля. Ценовая политика колеблется от 3500 до 5000 рублей.

Выбор колпачков

К выбору маслосъемных колпачков ВАЗ 2112 стоит относиться достаточно серьезно, поскольку именно от них будет зависеть нормальное функционирование головки блока и основного силового агрегата.

2112-1007026 – оригинальный комплект маслосъемных колпачков производства АвтоВАЗ. Так, они идеально подходят на автомобиль, поскольку произведены непосредственно заводом-изготовителем. Цена комплекта – 200 руб. Вид маслосъемных колпачков Также, существует ряд аналогов, которые можно применять: Master-sport (825-050-FPM-SET/16/-MS), Trialli (CV057), Herzog (HL2 7026). Они также хорошо устанавливаются и имеют, необходимы заводской ресурс, указанный в мануалах по ремонту. Средняя стоимость составляет 180 – 250 рублей.

Отечественный аналог

Но, как показывает практика, автомеханики останавливают свой выбор на маслосъемных колпачках производства Goetze (24-30667-01/0). Это происходит по тому, что их структура не только позволяет их легче устанавливать, но и они имеют повышенный ресурс, а также реже выходят со строя, чем даже оригинальные.

Сальники клапанов производства Goetze

Выводы

Как показывает практика, замена маслосъемных колпачков на 16-клапанной ВАЗ-2112 своими руками без снятия ГБЦ реально выполнить самому. Конечно, процедура займет достаточное количество времени и сил. Так, обычно неопытные автолюбители едут в автосервис и платят 4500 руб. за замену, а вот кто посмелее, тот экономит данную сумму денежных средств.

Источник: http://carfrance.ru/zamena-maslosemnyx-kolpachkov-16-klapannoj-golovki-vaz-2112-bez-snyatiya-gbc/

Цена работ по замене маслосъемных колпачков в сервисе

Рассказ, когда копеечная деталь приносит массу неудобств, начинается как раз с сальников клапанов. С той самой резинкой, надетой на шток клапана, связана одна проблема – со временем деталь пропускает масло в камеру сгорания. Трабл объединяет миллионы автовладельцев: от вазовской классики до современных BMW, поскольку ни один ДВС долго не проработает без этих уплотнений.

Ремонтировать самому или доверится профессионалам – вот в чем вопрос. Мы обрисуем ценники и уровень сложности самостоятельного вмешательства, а вы выбирайте, что по карману, а что по силам.

Цена услуг сервиса: сколько стоит замена изношенных маслосъемных колпачков на СТО



Согласитесь, лаконичный ответ здесь не уместен. Что толку с того, что вы посмотрите на специальных сервисах цифру с приставкой «от» напротив наименования работы. Ни слова о марке двигателя, списке сопутствующих действий и о главном – чьи же запчасти.

Собрать данные о ценах на операцию по замене маслосъемных колпачков на всех автомобилях в рамках одной статьи практически невозможно. Поэтому введем классическую дележку по брендам и классифицируем вид работ – со съемом головки блока цилиндров (ГБЦ) или без.

Таблица стоимости услуг СТО по замене МСК Марка двигателя/машины Цена, рублей Без съема ГБЦ Со снятием «головы» Lada 2101-2107 3 000 6 000 ВАЗ 2108, 2109, 2114, 2115, Lada Priora, Kalina, 2110 (8 клапанов) 3 500 7 000 ВАЗ 21124, 21126, 21127, 21129 (Лада Приора, Гранта, Веста и ВАЗ 2110 16 клапанов) 7 000 15 000 BMW E90/E60 (N46B20) 12 000 25 000 BMW E46/E60 (M54B30) 10 000 23 000

Сложность конструкции двигателей Toyota и Mazda не уступает БМВ, поэтому ценник примерно тот же – в пределах 15 000 без демонтажа ГБЦ. Обслуживание Kia Rio и Hyundai Solaris обойдется на пару тысяч дороже, чем Lada Vesta.

Чем больше цилиндров, тем больше итоговая сумма. Сделать 1 клапан – это в среднем 500 рублей. Работу усложняет система интеллектуального фазорегулирования. К примеру, N46B20, четырехцилиндровый мотор, сложнее M54B30 из-за наличия системы регулирования подъема клапанов Valvetronic.

К слову, почему же предлагают снимать «голову»? Чтобы очистить камеру сгорания и клапана от коксовых отложений. Они мешают клапанам плотно закрываться, отчего они прогорают и теряется мощность. Если вы решили выполнять работу самостоятельно, изучите, чем промыть двигатель от нагара внутри.

Что входит в список работ по смене МСК

На вазовской классике самый короткий путь к колпачкам, отчего и ремонт выходит дешево:

Демонтаж клапанной крышки.

Снятие цепи ГРМ.

Извлечение распредвала.

Рассухаривание клапанов.

Смена резиновых дефлекторов.

Обратная сборка.

Уже на инжекторных Приорах, ВАЗ 2110 и Вестах придется попотеть, чтобы снять впускной коллектор. На иномарках необходимо изловчится, чтобы демонтировать фазовращатели распредвалов и систему регулирования подъема клапанов. Приструнить все системы обратно – работа не из легких.

Стоит ли брать на себя

Узнав, сколько стоит замена маслосъемных колпачков на двигателе, вы наверняка начнете интересоваться сложностью технологии и перечнем требуемого инструмента. И действительно – сальники стоят всего ничего: порядка 500-1 000 рублей, почему бы их не заменить самому?

Спешим предостеречь от такого искушения сэкономить. Теория – теорией, а практика – практикой:

Выполняя операцию первый раз, наверняка встретятся непонятные моменты, а смекалка сработает не вовремя. К примеру, как вам вылетевший в область подкапотного пространства сухарь или упавший в цилиндр клапан.

Собрать БМВ-шную систему Valvetronic или ее аналоги на других машинах и отрегулировать узел с первого раза вряд ли получится.

Если решили действовать в одиночку, рекомендуем выделить не 2-3 часа, как пишут на многих лендингах частных сервисов, а целый день, а лучше – два. В первый раз на 16-клапанную голову уходит от 10 до 14 часов.

Какие маслосъемные колпачки покупать

Что точно стоит взять на себя, так это вопрос подбора МСК. Почему? Много подделок и проблемы с качеством у многих официальных изделий.

Что точно не стоит брать, так это продукцию:

Известного в народе Вити Рейнза.

FEBI.

SWAG.

Viktor Reinz не советуют покупать из-за большого количества подделок и неоправданно высокой цены, остальных – просто из-за посредственного качества. Колпачки Erling похожи на Corteco, но на ощупь дубовее. По отзывам Эрлинг держат немного хуже кортековской продукции, но пользуются высокой популярностью из-за их обилия в региональных торговых сетях.

Внимание! При выборе и установке учитывайте особенности маркировок производителя. Например, на тойотовских моторах 1ZZ-FE/3ZZ-FE оригинальные колпачки для впускных клапанов имеют окрашенный в серый цвет торец, а для выпускных – черный цвет.

Что поменять вместе с МСК

Прокладка/герметик клапанной крышки.

Сальники распредвалов.

Резиновые шайбы.

Уплотнительные кольца на колодцах, если таковые имеются.

Цепь/ремень ГРМ (можно еще и помпу).

Всевозможные прокладки под фазовращатели и моторчиков системы регулировки и подъема клапанов.

Уплотнительные кольца на стык «впускной коллектор-двигатель».

Ликбез

Конструкция маслосъемного колпачка

Стойкость к высоким и низким температурам (-40°C …+115°C).

Устойчивость к маслам.

Исходя из этого в качестве резинотехнического материала могут использоваться акрилатный каучук (ACM) или фтор каучук (FPM). Идеального варианта нет. У ACM – слабый показатель остаточной деформации при сжатии, у FPM – слабая стойкость к горячему пару и низким температурам.

Когда менять масляные колпачки

Исходя из цены, которую СТО выставляют за замену старых маслосъемных колпачков на новые, эти детали хотелось бы менять пореже. Есть список основных симптомов, когда точно требуется вмешательство:

Повышение расхода масла (в случае с BMW – это более 400 мл на 1 000 км). Сизый дым при пуске на холодную, а в запущенных случаях – при перегазовках выше 2 500 об/мин. Выхлоп пахнет горелым маслом. Масляный ободок на свечах зажигания.

Что будет, если ничего не делать

Масло в камере сгорания – это вред. Сокращается срок службы катализатора, и образуется кокс в рабочем пространстве цилиндра. Смазка, попавшая из-под колпачков, вредна вдвойне: коксуется стержень и тарелка клапана, из-за чего он неплотно закрывается и со временем прогорает. И тут уже раскоксовка двигателя димексидом не поможет.

Замена прогоревшего клапана возможна только на снятой ГБЦ. Цену этому вопросу вы можете посмотреть в таблице. Если к работам приступите поздно, потребуется мойка внутренностей. В качестве моющего вещества можно выбрать любой раскоксовыватель поршневых колец или димексид.

Однозначно лучше обнаружить проблему сразу, чтобы сделать все работы без съема «головы» и с минимумом временных затрат.



Источник: https://autostadt.su/cena-zameny-maslosemnych-kolpachkov/

Замена маслосъемных колпачков на лада приора. — logbook Lada Priora hatchback 2011 on DRIVE2

Как и многие приоры моя не стала исключением, мотор начал подъедать масло. Пока не много грамм 200 на тысячу. Замер компрессии показал 15 во всех 4 горшках. Компрессия так понимаю маслянная. Замер компрессии производился после раскоксовки.

Видимо она не не помогла совсем, хотя надежды и не было. Были мысли делать капиталку. Ну я пока передумал. Машина не дымит расход бензина в норме динамика на прежнем уровне.Решил остановится на замене маслосъемных колпачков. Так как в 3 и 4 цилиндре наблюдалось наличие нагара и свежего масла.

Итак разбираем и снимаем все что мешает. Ремень генератора, сам генератор. Ремень грм и ролики. Звездочки грм, впускной коллектор воздушный фильтр и дроссель. Ну и топливную рампу. Кожух ремня грм который ближе к блоку достаточно открутить сверху его можно не много отогнуть и он не мешает.

Так же снималась верхняя опора (гитара) и кронштейн гитары. Он не много мешал.

Снял крышку головки блока.

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Видим чистый двигатель и не много лака.

Потом откручиваем постель и извлекаем гидрокомпенсаторы. Был приобретен дешевый и как в последствии оказалось галимый рассухариватель который гнулся и царапал все что можно. Ну на дорогой финансов не было. Края на нем были сточены и обмотаны изолентой. Так же был куплен съемник маслосъемных колпачков типа обратный молоток.

Он обошелся в 250 рублей щипцы для съема мск стоили 600 рублей. Короче инструмент одноразовый. Рассухариваем каждый клапан и меняем колпачки. Для рассухаривания и обратной сборки очень пригодится магнит и длинный пинцет.

Менять лучше в двоем. Даже я бы сказал однозначно в двоем. На замену у нас ушло порядка 6 часов с перекурами.

Очищаем поверхности крышки и постели от старого лактайда. И наносим новый перед сборкой. Новый наносим правильно. Только по контуру и вокруг отверстий под болты и отверстий колодцев под катушки. В интернете есть подробные фото. Дальше собираем в обратном правильном порядке. Распредвалы постель крышка.

Все затыгивается в правильном порядке.

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Сборка после очистки

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Продолжение сборки

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С навесным

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Раздолбанные мск. Так же были помыты форсунки и заменены колечки форсунок, сеточка бензонасоса и бензиновый фильтр.

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Так же по ходу дела была заменена верхняя надорванная гитара на гитару нового образца.

Насчет эффекта говорить пока рано. Поезжу напишу. Потрачено на запчасти и инструмент + промывка форсунок порядка 2500 тысяч рублей.

Price tag: 2 500 ₽ Mileage: 87000 km

Источник: https://www.drive2.com/l/504943294426382973/

Замена маслосъемных колпачков LADA Priora 16V

Ну вот, «Приора» начала «кушать» машинное масло.Выхлоп потемнел, в воздуховоде от датчика массового расхода воздуха, до узла дроссельной заслонки появились потёки. Сам узел тоже в печальном состоянии от замасливания. Однако компрессия в цилиндрах в порядке. Машина мощность не теряет. В чём же дело? А в том, что, скорее всего, выработали своё маслосъемные колпачки на клапанах. Или как их называют — сальники клапанов. А ведь их на «Приоре» 16 и они нуждаются в замене.

Что такое маслосъемные колпачки

Рабочее название, используемое всеми ремонтниками — сальники клапанов. Это специальные кольца, пояски, из резины и металла, надеваемые на шейку клапана. Их задача предотвратить попадание машинного масла, смазывающего двигатель «Приоры», в работающие цилиндры и в систему подачи воздуха в ресивер. Поэтому и «маслосъёмные».

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАМЕНЫ МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ

Эта работа требует отдельного набора приспособлений. Конечно, нормальная станция технического обслуживания имеет их в своём «арсенале» изначально. А вот владельцу «Приоры», решившему заменить маслосъемные колпачки самостоятельно, придётся их приобретать, или брать напрокат:

Набор гаечных ключей (накидных).

Комплект головок с воротком.

Сжимное устройство для пружин клапана.

Набор шестигранников.

Отвёртки.

Оправка.

Устройство для извлечения и замены, маслосъемных колпачков и сухарей.

Магнит.

Маркер.

Герметик для прокладок при замене.

Набор прокладок головки блока на замену старым.

Это минимальный необходимый комплект, для проведения такой операции.



Важно!Любые работы по ремонту двигателя, лучше проводить со снятым с «Приоры» аккумулятором. Во избежание как короткого замыкания, так и повреждения батареи.

Процесс замены маслосъемных колпачков

Операцию по замене сальников клапанов на «Приоре» можно условно разделить на несколько этапов:

Подготовка «Приоры» Снятие головки блока цилиндров. Замена маслосъемных колпачков. Сборка двигателя. Пробный запуск.

В этой последовательности и надо рассматривать всю замену этих деталей.

ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ

В эту часть входит в первую очередь установка «Приоры» на ровную, чистую поверхность. Желательно на бетонный пол со смотровой ямой. Она понадобится для снятия ресивера подачи воздуха в цилиндры. Можно снимать и с верхнего положения, но с ямы просто удобней. Также необходимо полностью отключить и снять аккумулятор, и все управляющие разъёмы:

Форсунок.

Катушек зажигания.

Датчика распредвала.

Датчика давления масла.

Слить в ёмкость охлаждающую жидкость. Отсоединить, и отвести в сторону, тросик дросселя (газа). И приступить к следующему этапу.

СНЯТИЕ ГОЛОВКИ ДЛЯ ЗАМЕНЫ МАСЛОСЪЕМНЫХ УСТРОЙСТВ

Для доступа к головке блока, нужно снять воздушный ресивер. Отвернуть две гайки на 13, крепящие к нему узел заслонки дросселя. Заслонку с резиновым воздушным патрубком отвести в сторону. Открутить 5 гаек на 13, крепящие патрубки на входах в цилиндры, и 4 гайки, держащие сверху весь ресивер. Снять ресивер, и выкрутив гайки на 10, вынуть катушки зажигания. Вывернуть свечи.

Снять крышку защитного кожуха ремня ГРМ (газораспределительного механизма). Ослабить натяжной механизм, и снять с шестерней распределительных валов сам ремень. Снять шестерни с валов, открутив крепёжные болты на 17. Пометить шестерни. Хотя их тяжело перепутать. На правой, по внутренней части идёт ободок, для считывателя датчика фаз (распредвала).

Теперь ослабив хомуты, снять патрубки с термостата. Выкрутить фигурной отвёрткой болт крепления масляного щупа. Вывернуть болты на 10, держащие бензопровод. Ключами на 17, гаечными, отсоединить топливный провод. Осталось только выкрутить головкой на 8, пятнадцать болтов крепления, и крышку можно снимать, пользуясь специальными выступами по краям.

И заключительный этап. Выкрутить шестигранником №10, болты головки. Их 10 штук.

Внимание!Откручивать болты, в определённом порядке. А именно в обратном порядку затяжки!

После этого, головка свободно снимается, и переносится на чистый стол, для работы.

ЗАМЕНА КОЛПАЧКОВ

Перво-наперво, нужно снять распределительные валы на «Приоре». Для этого головкой на восемь выкрутите крепёж рамы опорных подшипников. Их 20 штук. Теперь нужно снять раму, а потом сами валы.

Очень важно!Обязательно пометить валы маркером! Они не взаимозаменяемы, и если их перепутать, машина просто не заведётся. А они очень похожи!

Магнитом извлечь гидрокомпенсаторы, установленные на «Приоре», и сложить в порядке снятия. Установить устройство для сжатия пружин клапана. Сжав пружину, магнитом или пинцетом достать сухари клапана. После чего извлечь пружину и тарелку под неё.

Ну а теперь извлечь маслосъемный колпачок специальным устройством. Вставить в оправку на замену, новый, предварительно обмакнув его в моторное масло. И запрессовать на рабочее место во втулке клапана. Установить пружину и тарелку, и сжав, засухарить.

И таким образом, обработать все 16 клапанов.

СБОРКА

Ну вот, можно собирать всё в обратном порядке. Только несколько важных моментов:

Не перепутать местами валы.

Тщательно очистить посадочные места головки и крышки, перед обработкой герметиком.

Соблюдать порядок затяжки болтов крепления головки.

Правильно установить шестерни, не перепутать местами.

Строго выставить метки на всех валах.

В остальном просто провести процедуры в обратном порядке.

ЗАПУСК

Итак, всё собрано. Лишних болтов не осталось, тасол залит в систему и аккумулятор на месте. Уровень масла проверен. Маслосъемные колпачки на «Приоре» стоят новые. Вроде можно запускать.

Однако, один совет. На всякий случай лучше сделать 2—3 оборота коленвала вручную. Во-первых, появится уверенность, что метки ГРМ установлены верно.

А во-вторых, сам ремень плотно сядет на место после установки.

Ну а теперь, можно и запускать.

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Источник: http://www.autonastroy.ru/zamena-maslosemnyih-kolpachkov-lada-priora-16v/

#39 Замена маслосъемных колпачков (мск) — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Всем привет!Моя Приора что-то масло стала жрать…с чего бы это?А теперь по порядку.Сначала я заметил легкий черный дымок при запуске. Ну, думаю, ладно…смесь богатит. Евро-2 как никак…Затем периодически наблюдал синий дым позади себя после езды накатом на скорости с последующим нажатием на педаль газа.

После чего я задумался… Стал следить за уровнем масла, которое потихоньку убывало. Посмотрел свечи — контакты серые, а вот юбка в черном нагаре.В общем на этом масле я проехал около 5 тыс км, но 4-х литровой канистры было больше, чем достаточно. Съело не более 1 литра.Капиталку решил не делать, так как расход не критичный.

Думал обойтись заменой мск, чем я в первую очередь и занялся по приезду в Курган. Благо у родни частный дом с гаражом во дворе.

Купил колпачки Elring. Упаковка у них конечно невзрачная…силиконовой трубки в комплекте тоже нету. Но отзывы в интернете неплохие. Качество изготовления вроде тоже на уровне.

Благо у дядьки оказалась в наличии вот такая оправочка для запрессовки мск.

Прежде чем приступить к разборке двигателя я долго вспоминал наших конструкторов Автоваза и высказал много некрасивых слов в их сторону.

А все потому, что прежде чем снять впускной коллектор пришлось снять генератор, мать его… А машина с кондиционером…и мешается там все что можно… Короче, чтоб извлечь генератор, я снял фару и адсорбер. Только после этого я еле-еле извлек генератор.

Ну а далее все по-плану… Вскрываю голову и вижу не очень приятную картину — двигатель грязный, в нагаре…

Гидрокомпенсаторы начал доставать с помощью присоски от антирадара…

Но после нескольких гидриков она оказалась бесполезной)) Остатки масла на гидриках сделали свое дело с силиконом)) Остальные доставал магнитом…Рассухариватель мне попался из жестянки и начал гнуться после 8-ми извлеченных клапанов…Но я добил все-таки им до конца)) Правда немного покоцалась постель распредвалов. Пришлось нулёвочкой затирать все задиры.

Полный размер

Все поменяно и зачищено

Полный размер

Валы на месте

Герметик использовал анаэробный, красный Локтайт. Купил его в шприце, подлинность не известна)) Но он работает, это проверено)

Одного шприца хватило на постель распредвалов и крышку головки. Еще даже осталось…А также посадил на этот герметик трубку картерных газов (которая в ГБЦ), предварительно сделав там пару рисок напильником.

И УРА! Она больше не пропускает масло и сидит мертво)) А то рукой спокойно доставалась рукой… (Фотки добавлю позже)Так же посадил на силиконовый герметик шланг на штуцер отвода картерных газов в блоке (толстый который) и заглушку масляного щупа.

Раньше все время там было все в масле. А теперь — нет!)) Чистота).

Чуть не забыл…У меня же все время заливало 4-й колодец маслом… Но Локтайт знает свое дело)) Теперь там тоже сухо…

Короче от дыма я этим способом не избавился… Но хоть что-то положительное)

По расходам:маслосъемные колпачки Elring — 350 руб.герметик Локтайт — 200 руб.

рассухариватель — 250 руб.

Цена вопроса: 800 ₽ Пробег: 129000 км

Источник: https://www.drive2.ru/l/10261578/

Замена Маслосъемных Колпачков Приора 16 Клапанов

Пошаговая замена маслосъемных колпачков Лады Приора

Чтоб предупредить проникновение смазочной воды в цилиндры мотора и в систему подачи воздуха, на клапанах мотора автомобиля Приора употребляются особые маслосъемные колпачки. Эти детали имеют железный корпус, в каком устанавливается уплотнитель из резины, устойчивой к брутальным хим воздействиям.

«ГТ» Замена сальников клапанов без bmw-e23.ru Замена маслосъемных колпачков без. Но с течением времени она все таки изнашивается, из-за чего требуется производить подмену сальников. Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 16 клапанов с фото и видео.

В этой статье мы поведаем, как выполнить все нужные работы, не привлекая профессионалов автосервиса.

Когда может потребоваться замена маслосъемных колпачков

Главные симптомы, указывающие на то, что нужна срочная замена маслосъемных колпачков на Ладу Приора, это:

при запуске мотора возникает голубой дым из выхлопной трубы;

на электродах свеч зажигания невооруженным взором видны потоки масла;

существенно увеличивается расход смазочной воды и горючего.

Если вы нашли хотя бы один из этих симптомов и вполне убеждены в отсутствии каких-то протечек масла, будет нужно подменять сальники клапанов .

. Для этого нужно подготовить следующие инструменты и расходные материалы:

комплект рожковых ключей и головок;

набор отверток и шестигранников;

устройство, позволяющее без особых усилий сжимать пружины клапанов ;

; прокладки для головки блока цилиндров. Их также лучше заменить одновременно с сальниками, чтобы исключить протечку в будущем;

оправка;

специальный инструмент для извлечения сухарей и маслосъемных колпачков.

Как поменять маслосьемные колпачки не снимая головки на 21126

Как поменять маслосьемные колпачки не снимая головки на 21126

демонтаж ГБЦ. Заменить маслосъемные колпачки без снятия головки блока цилиндров невозможно, поэтому данному этапу нужно уделить особое внимание. что износ маслосъемных колпачков совершенно Замена клапанов «Дэу Нексия» (8 клапанов). Сперва снимаем воздушный ресивер, а затем – крышку кожуха, защищающего ремень газораспределительного механизма, шестерни распределительных валов, патрубки термостата и топливопровод. После этого можно легко добраться до ГБЦ и аккуратно извлечь ее. На время выполнения работ головку нужно поместить на чистый участок пола, чтобы исключить попадание в нее пыли и грязи;

демонтаж распределительных валов;

извлечение гидрокомпенсаторов с использованием магнита;

сжатие пружин клапанов с помощью специального устройства, а также их демонтаж вместе с тарелками;

снятие маслосъемных колпачков. Сразу же после этого вставляем новую деталь в оправку, слегка смазываем ее моторным маслом и запрессовываем на место.

После того как вы установите все 16 маслосъемных колпачков, можно осуществлять сборку двигателя. Она выполняется в обратном порядке с обязательным соблюдением перечисленных ниже правил:

посадочные места ГБЦ и крышки тщательно очищаются от грязи и пыли, а затем обрабатываются герметиком;

распредвалы устанавливаются строго на свои места. Чтобы не перепутать их, при демонтаже лучше нанести соответствующие метки с помощью маркера. То же самое относится и к шестерням;

болты, удерживающие головку, следует затягивать по очереди. Это поможет избежать даже минимальных перекосов.

После сборки вам остается лишь залить на место охлаждающую жидкость, проверить уровень масла и установить на место аккумулятор.

Также мы рекомендуем прокрутить коленвал вручную несколько раз, чтобы убедиться в правильности выставления меток газораспределительного механизма. Замена маслосъемных колпачков без клапанов без Нексия 8 кл Замена.

Теперь можно запускать двигатель и использовать автомобиль, не опасаясь повторения проблемы с маслосъемными колпачками.

Источник: https://autoviber.ru/zamena-maslosemnyh-kolpachkov-priora-16-klapanov/

Замена маслосъёмных колпачков без снятия головки ваз 2112, 16 клапанов, пошаговая инструкция с фото

Дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем подробно и с фотографиями о том, как самостоятельно заменить маслосъемные колпачки на ВАЗ-2112, 2111 и 2112, оснащенных 16 клапанным двигателем.

Вся прелесть нашего повествования в том, что для того что бы заменить маслоотражающие колпачки мы не будем снимать головку с двигателя, а это значительная экономия время и трудозатрат, не нужно сливать тосол, откручивать коллектор и т.д.

При этом мы сделаем это без использования дорогущего рассухаривателя, который позволяет это делать, а будем использовать обычный рассухариватель клапанов для ВАЗ-2110, который можно купить на авторынке за 200 рублей.

Еще до начала работ рекомендую приобрести данный рассухариватель, если опыт рассухаривания-засухаривания мал, то взять про запас пяток сухариков, так же нам понадобится анаэробный (не используйте силиконовый) герметик, в отличии от обычного силиконового при контактировании с маслом он не забивает каналы а растворяется в нем, и еще купите за 50 рублей ключик для натяжки ролика ГРМ, так как ремень придется снимать и потом выставлять по меткам. Кстати не повредит заменить попутно и сам ремень ГРМ и ролики в идеале. Если готовы сделать это самостоятельно — нет проблем, если решимости не хватает — могу порекомендовать обратиться для замены ремня ГРМ в Минске к ребятам, сделают точно хорошо и недорого.

Отключаем датчики, шланги, тросики

Ну а если готовы сделать все своими руками — тогда приступим. Для начала снимаем пластиковую крышку с двигателя и получаем доступ к «впускному коллектору»

Источник: https://www.vazzz.ru/zamena-maslosyomnyh-kolpachkov-bez-snyatiya-golovki-vaz-2112-16-klapanov-s-foto-poshagovaya-instruktsiya/